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Mehmetçik Adıyaman’da kurtarılan depremzedeleri Ankara’ya ulaştırdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adıyaman’da kurtarılan depremzedelerin Ankara’ya ulaştırıldıklarını bildirdi.

Asayiş 10.02.2023, 11:00
Mehmetçik Adıyaman’da kurtarılan depremzedeleri Ankara’ya ulaştırdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adıyaman’da kurtarılan depremzedelerin Ankara’ya ulaştırıldıklarını bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlarımızın tahliyesini hız kesmeden sürdürüyoruz. Adıyaman’da depremden kurtarılan vatandaşlarımızı Ankara’ya ulaştırdık" ifadelerine yer verildi.

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