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Mehmetçiğin dikkati sayesinde, teröristlerin saldırı için kullandığı maket uçak düşürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırı amacıyla kullandığı maket uçak, Mehmetçiğin açtığı ateşle amacına ulaşamadan düşürüldü.

Asayiş 11.05.2021, 10:57
Mehmetçiğin dikkati sayesinde, teröristlerin saldırı için kullandığı maket uçak düşürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırı amacıyla kullandığı maket uçak, Mehmetçiğin açtığı ateşle amacına ulaşamadan düşürüldü.

Irak kuzeyinde başlatılan Pençe Şimşek operasyonunun icra edildiği Metina’da, sığınak, barınak ve mağaralardan çıkma cesareti gösteremeyen teröristlerin saldırı amacıyla kullandığı maket uçak, makineli tüfeklerle ateş altına alınarak amacına ulaşamadan düşürüldü. Mehmetçiklerin dikkati sayesinde terör örgütü PKK’nın bir saldırısı daha önlendi.
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