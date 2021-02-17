Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi uyuşturucudan tutuklandı...

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi S.M., Didim’de uyuşturucu madde ticaretinden tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim’de KOM Grup Amirliği ekipleri Çamlık Mahallesi’nde bir ikametten uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları baskında evdeki B.A. (31) ile A.B. (32) isimli şüphelileri gözaltına alırken, iki kişinin üzerinden 0,66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İfadesi alınan iki kişi serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda devam ettiği belirtilen operasyonda, Fatih Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi S.M.'nin uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındığı aktarıldı.

S.M.'nin daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.Kaynak:odatv4.com