Mehdiliğine inanmayan komşusunu öldüren sanığa müebbet

Zonguldak’ta kendisini “mehdi” ilan edip mehdiliğini kabul etmeyen köylüsü 67 yaşındaki Murat Cura’yı 9 kurşunla öldüren 57 yaşındaki Erdoğan Kösepınar hakkında karar çıktı. Sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre uzun yıllar Almanya’da yaşayan Murat Cura, memleketi Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşamaya başladı. 2020 yılının Ekim ayında yaşanan olayda yine Murat Cura gibi Almanya’da yaşayan köylüsü Erdoğan Kösepınar da tatil için köyüne geldi. 27 yıl önce Almanya’daki bir cami tekkesinde tanıştığı Murat Cura’yı 9 kurşunla öldüren Erdoğan Kösepınar, olayın ardından jandarma ekiplerini arayarak teslim oldu.

“Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanan Kösepınar için 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması görüldü. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda cezai ehliyetinin tam olduğu öğrenilen Kösepınar “Maktulün şeytanları sürekli beni kesiyordu. O yüzden öldürmek zorunda kaldım” dedi.

Tekkenin şeyhi ölünce mehdiliğini açıklamış

27 yıl önce Almanya’daki caminin tekkesinin şeyhinin ölümüyle diğer müritlere mehdi olduğunu açıklayan Kösepınar; öldürdüğü Murat Cura’nın tekkedeki müritleri etkileyerek kendisinin dışlanmasına sebep olduğunu öne sürdü. Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Ancak sanık öldürdüğü Murat Cura’nın şeytana teslim olduğunu ve sürekli kendisiyle uğraştığını söyleyerek mütalaaya itiraz etti.

“Öldürmekten başka çare bırakmadılar”

Murat Cura’nın şeytanları olduğunu ve her gün kolunu bacağını kestiğini anlatan Erdoğan Kösepınar, “Benim 35 bin liraya yakın maaşım var. Niye durduk yere öldüreyim. Mecbur kaldığım için öldürmek zorunda kaldım. Bana bir şey yapmadan neden öldüreyim. Öldürmekten başka çare bırakmadılar” dedi.

Sanığa son sözünü soran mahkeme heyeti, tasarlayarak kasten öldürme suçunu sabit görerek ağırlaştırılmış müebbet cezasına indirim uygulayarak müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.