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Mega kent, yeni haftaya trafik yoğunluğu ile başladı

COVİD-19 salgını nedeniyle uygulanan kontrollü normalleşme kapsamında 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla İstanbul yeni haftaya trafik yoğunluğu ile başladı. İl genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 62’ye ulaştı.

Asayiş 29.03.2021, 08:41
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Mega kent, yeni haftaya trafik yoğunluğu ile başladı

COVİD-19 salgını nedeniyle uygulanan kontrollü normalleşme kapsamında 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla İstanbul yeni haftaya trafik yoğunluğu ile başladı. İl genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 62’ye ulaştı.

İstanbul’da COVİD-19 tedbirleri kapsamında 27 Mart Cumartesi günü 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla yola çıkan ve toplu taşıma kullanan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu.

Cevizlibağ mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 62’ye gördü.
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