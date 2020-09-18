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Medicane tropik fırtınası, Zakynthos Adası’nı vurdu

YUNANİSTAN'IN ZAKYNTHOS ADASI'NA ULAŞAN MEDİCANE TROPİK FIRTINASININ ETKİSİYLE AĞAÇLAR DEVRİLİRKEN, ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI.

Asayiş 18.09.2020, 15:04
Medicane tropik fırtınası, Zakynthos Adası’nı vurdu

Yunanistan’ın Zakynthos Adası’na ulaşan Medicane tropik fırtınasının etkisiyle ağaçlar devrilirken, elektrik kesintileri yaşandı.

Akdeniz’de nadir olarak görülen Medicane tropik fırtınası, İyon Denizi’nde Yunanistan’a bağlı Zakynthos Adası’na ulaştı. Tropik fırtına ağaçları devirirken, adanın farklı noktalarında elektrik kesintilerine neden oldu. Kıyıdaki bir tekne fırtınanın etkisiyle batarken, diğer teknelerde de hasar oluştu. Ayrıca adadaki bir mezarlığın duvarının da kısmen yıkıldığı ifade edildi.

Kefalonya Adası’nda da etkili olan fırtına nedeniyle Ulusal Meteoroloji Servisi halkı tehlikelere karşı uyarmak için kırmızı alarm yayınladı. Tropik fırtınanın adalar üzerinden başkent Atina’ya ulaşması bekleniyor.

Öte yandan Akdeniz üzerinde gözlemlenen Medicane tropik fırtınasının, nadiren kategori 1 kasırgasının gücüne ulaşabildiği belirtiliyor.

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