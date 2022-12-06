Meclis toplantısında fenalaştı

Kocaeli’de İzmit Belediyesi’nin meclis toplantısında fenalaşan vatandaşa MHP ve CHP’li meclis üyeleri müdahale etti. Vatandaş, toplantı salonundaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İzmit Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısını takip eden bir vatandaş aniden fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşa ilk müdahaleyi MHP meclis üyesi Dr. Ayhan Arpacı ile CHP meclis üyesi Hakan Tanta yaptı. İhbar üzerine toplantı salonuna sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan vatandaşın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.