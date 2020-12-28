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Mecidiyeköy’de zincirleme kaza: 2 yaralı
Şişli Mecidiyeköy’de üç aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Asayiş 28.12.2020, 21:50
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Şişli Mecidiyeköy’de üç aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.Kaza, saat 21.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Cadde yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DAN 585 plakalı araç sürücüsü yolda hızla ilerlediği sırada önünde seyreden 34 DS 6745 plakalı aracı geçmeye çalıştı. Bu sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil önünde seyreden araca çarpıp takla atarken, diğer araç ise yolcu indiren otobüse çarparak durdu. Kazada araçlarda bulunan Baran Y. (21) ile Berkay A. (26) yaralandı. Trafikteki diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik ise, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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