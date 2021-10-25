Mecidiyeköy’de taksi denetimleri devam ediyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Şişli Büyükdere Caddesi’nde denetim yaptı. Bir sürücüye emniyet kemeri takmadığından para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Şişli Büyükdere Caddesi’nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Yapılan denetimler kapsamında bir sürücüye ehliyet kemeri takmamaktan 144 TL para cezası kesildi.

“Trafiğin olmadığı yer yok”

Yapılan denetimlerde konuşan taksi sürücüsü Adem Bebek, ”Bu denetimler daha çok olsun, daha sık olsun. İşte bu müşteri ayrımı yapıyorlar, işte oraya gitmem buraya gitmem. Her tarafta trafik var. Trafiğin olmadığı yer yok. Ben müşteriye hiçbir zaman demiyorum ki şuraya gitmem buraya gitmem. Vaktimde çalışma sürem içerisinde duruyorum, müşteriyi alıp getiriyorum neresi derse desin. Problem yok yani. Valla daha çok olsun, içerideki şeyler temizlensin. Ondan sonra daha düzgün bir şey olacak herhalde” dedi.

"Bizim için de önlemler alınırsa mutlu oluruz”

Denetimler hakkında konuşan bir diğer taksi sürücüsü Önder Özgöz,” Biz şoförler olarak yapılan denetimlere olumu bakıyoruz. Taksi çıksın istiyoruz gerçekten. Bu aralar taksiciler üzerinde baya baskı var ama yolcularında hakkı var. Taksi çıkması lazım piyasaya. En azından yevmiyelerimiz biraz daha düzelir belki daha iyi olur. Umudumuz o yönde bakalım bekliyoruz. Gece bizim de başımıza gasp olayı gelebilir, her türlü sıkıntılarla tabii ki bizde uğraşıyoruz. Bizim de can güvenliğimiz yok. Bunlar için bizim için de önlemler alınırsa mutlu oluruz” diye konuştu.