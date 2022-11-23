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Bakan Yanık:"Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 Psikososyal Destek Ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza des
Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
Mecidiyeköy’de 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı, çok sayıda yaralı var
İstanbul Mecidiyeköy’de 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı, çok sayıda yaralı var
Asayiş 23.11.2022, 01:43
İstanbul Mecidiyeköy’de 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı, çok sayıda yaralı var