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Mecidiyeköy’de 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı, çok sayıda yaralı var

İstanbul Mecidiyeköy’de 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı, çok sayıda yaralı var

Asayiş 23.11.2022, 01:43
Mecidiyeköy’de 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı, çok sayıda yaralı var

İstanbul Mecidiyeköy’de 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı, çok sayıda yaralı var

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