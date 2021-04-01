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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında trafoda yangın çıktı, seferler durdu

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle seferler dururken, durakta yoğunluk oluştu.

Asayiş 01.04.2021, 09:08
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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında trafoda yangın çıktı, seferler durdu

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle seferler dururken, durakta yoğunluk oluştu.

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle metro istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro hattında seferler durdu. Sabahleyin işlerine gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Yeni Mahalle durağında yoğunluk oluştu. Metro İstanbul’da yapılan duyuruda, “M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında geçici bir süre için seferlerimiz Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Mahmutbey-Oruç Reis istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.
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