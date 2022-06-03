Mazot yüklü tanker alevlere teslim oldu

Kırıkkale’de mazot yüklü tankerin kupasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu üzerindeki Irmak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 06 FC 0495 plakalı mazot yüklü tankerin ön lastiklerinden duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarındaki park alanında durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine yönlendirilen Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, yangın kontrol altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri de tankerin çevrede güvenlik önlemi aldı.