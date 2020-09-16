Mazot çalan 2 şüpheli yakalandı
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİ SANAYİ SİTESİNDE İŞ YERLERİNE AİT ARAÇLARDAN 500 LİTRE MAZOT ÇALAN 2 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI. İFADELERİNDE ÇALDIKLARI MAZOTLARI KENDİ ARAÇLARINDA KULLANDIKLARINI SÖYLEYEN ŞÜPHELİLER, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde iş yerlerine ait araçlardan 500 litre mazot çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. İfadelerinde çaldıkları mazotları kendi araçlarında kullandıklarını söyleyen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manavgat Sanayi Sitesinde iş yerlerine ait araçlardan ve jeneratörden 2 gün arka arkaya 240 ve 260 litre mazot çalınması, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Olayın meydana geldiği yerlerde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların kullandığı aracı belirledi. Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren G.A. ve B.K.’yı hırsızlık olayında kullanılan araç içerisinde Side Mahallesi’nde yakaladı. Otomobilin bagajında ise hırsızlık olayında kullanılan bidonlar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler suçlarını itiraf ederken, çaldıkları mazotları araçlarında kullandıklarını belirtti. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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