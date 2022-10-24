Mazgal hırsızı kamera takipleri ile yakalandı

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri Orhangazi-Bursa karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda mazgal çalan şahsı kamera kayıtları takibi sonrasında gözaltına aldı. şahsın mazgalları sattığı belirlendi. Geçtiğimiz günlerde Orhangazi-Bursa karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu içinde mazgal hırsızlığı ihbarı alan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü asayiş büro ekipleri kamera kayıtlarından tespit ettiği A.B. (36) isimli şahsın peşine düştü. Bir çok kamera kaydını izleyen Polis ekipleri A.B.’yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde mazgalları sattığını söyleyen A.B. polisteki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi’ne sevk edildi.