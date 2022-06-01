Mayıs ayında 390 terör operasyonu: 12 tutuklama

Van’da terör örgütlerine yönelik mayıs ayında 390 operasyon düzenlenirken, 12 şüpheli ise tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtilerek, “Terörle mücadele harekatı bünyesinde 390 küçük ve orta çaplı operasyon icra edilmiş, bu operasyonlardan 3 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet kullanılmış lav silahı, 1 adet tabanca, 3 adet EYP (el yapımı patlayıcı), bin adet piyade tüfeği mühimmatı, 95 adet tüp, 3 adet jeneratör, 2 adet televizyon ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. ‘6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçlarından PKK/KCK terör örgütünden 26, DEAŞ terör örgütünden 4 olmak üzere 30 şahıs hakkında TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince adli işlem yapılmış olup 12’si tutuklanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele bünyesinde yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.