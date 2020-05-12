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'Mavi Kelebekler' çetesi gözaltına alındı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 ay süren çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonlarda, kendilerine 'Mavi Kelebekler' ismini veren 2’si kadın 25 kişiden oluşan uyuşturucu çetesi üyeleri gözaltına alındı.

'Mavi Kelebekler' çetesi gözaltına alındı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 ay süren çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonlarda, kendilerine 'Mavi Kelebekler' ismini veren 2’si kadın 25 kişiden oluşan uyuşturucu çetesi üyeleri gözaltına alındı.

12 Mayıs 2020 Salı 11:40
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'Mavi Kelebekler' çetesi gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendilerine ‘Mavi Kelebekler' adını veren ve organize suç örgütü kurarak çocukları ve gençleri uyuşturucu maddeye alıştırdığı, onlara çeşitli kimyasal maddelerin de olduğu uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Operasyon 4 ay sürdü

4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından M.M.'nin liderliğini yaptığı 2'si kadın 24 kişilik ‘Mavi Kelebek' çete üyelerinin; H.C., R.K., B.G., V.K., U.A., S.G., E.D., E.Ş., S.A., B.K., M.G., H.O., A.K., M.B., G.G., F.K., R.K., V.A., T.G., Ş.H., R.K., S.M. C.P. ve Z.E. olduğu, Antalya ve Alanya'dan aldıkları uyuşturucuları Manavgat'ta sattıkları tespit edildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçe genelinde şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İlk operasyonda yakalanan 7 kişi tutuklanırken, tutuklananların ifadeleri ve devam eden teknik ve fiziki takip sonrasında Salı günü yapılan 2'nci operasyonda ise çetenin elebaşı M.M.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazeteciler şikayetçi oldu

Jandarma ekipleri son operasyonunu Pazar sabahı saat 06.00 sıralarında gerçekleştirdi. Birçok adrese eşzamanlı düzenlenen baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün Manavgat Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye giriş sırasında oğullarını uyuşturucudan kurtarmak için çaba harcayan şüphelilerden G.G.'nin yakınları başarılı operasyon sebebiyle jandarmayı alkışladı.

Şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerle bir grup şüpheli yakını arasında arbede yaşandı. Gazeteciler kendilerini tehdit ettiği gerekçesiyle bazı şüpheli yakınları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçilirdi

Gözaltına alınan çete üyelerinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalar sonucunda toplam 223 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin, 380 gram kubar esrar, 80 gram eroin ile 67 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan şüpheliler Cumhuriyet Savcılığındaki sorgularının ardından 'suç işlemek için örgüt kurmak', ‘suç örgütüne üye olmak' ve ‘uyuşturucu imal ve ticareti yapmak' suçlarından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden M.M., H.C., R.K., B.G., V.K., U.A., S.G., E.D., S.A., B.K., M.G., H.O., A.K., M.B., G.G., F.K., R.K., V.A., T.G., Ş.H., R.K., S.M. ve C.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 gün önce doğum yaptığı ve bebeği kuvözde olduğu belirlenen Z.E. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bebeğinin boğazına bıçak dayamıştı

Operasyon kapsamında hakkında arama kararı bulunan E.Ş. geçen Pazar günü, uzaklaştırma kararı olan annesi R.A.Ç.'yi darp edip 4 aylık bebeğini alarak kaçmış, sıkıştırıldığı Yunus Emre Parkı'nda bebeğinin boğazına bıçak dayayarak öldürmekle tehdit etmesi üzerine polis tarafından bacağından vurularak yakalanmış ve tutuklanmıştı. Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında tutuklama kararı verilen ve Alanya Cezaevinde karantinada bulunan E.Ş.'nin ifadesinin daha sonra SEGBİS'le alınacağı bildirildi.

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