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MAÜ Rektörü Özcoşar’ın acı günü

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ın annesi vefat etti. Rektör Özcoşar’ın annesi, ikindi namazının ardından Diyarbakır’da defnedildi.

Asayiş 20.04.2021, 18:01
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MAÜ Rektörü Özcoşar’ın acı günü

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ın annesi vefat etti. Rektör Özcoşar’ın annesi, ikindi namazının ardından Diyarbakır’da defnedildi.

Bir süredir kalp yetmezliği tedavisi gören Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ın annesi Aysel Özcoşar, Mardin’de yanında kaldığı rektör Özcoşar’ın evinde aniden fenalaştı. Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan 63 yaşındaki Aysel Özcoşar burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vefat eden Aysel Özcoşar’ın cenazesi Mardin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Diyarbakır’a getirildi. Aysel Özcoşar, ikindi namazının ardından Yeniköy Mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedildi.

Yakınları cenazede Rektör İbrahim Özcoşar’ı yalnız bırakmadı.
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