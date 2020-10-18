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Matbaa işletmecisi iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı

KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE MATBAA VE REKLAM İŞLERİ YAPAN 32 YAŞINDAKİ ŞAHIS, İŞ YERİNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU YARALANDI.

Asayiş 18.10.2020, 17:21
Matbaa işletmecisi iş yerinde silahlı saldırıda yaralandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde matbaa ve reklam işleri yapan 32 yaşındaki şahıs, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, 16.00 sıralarında Körfez Güney Mahallesi Taner Sokak üzerinde matbaa ve reklam işleri yapan bir iş yeri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Y. (32) adlı şahıs, reklam ve matbaa işlerine gelen S.M. adlı şahsın silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu dizinden yaralanarak kanlar içinde kalan Ahmet Y. iş yerinde oturduğu masasından yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan Ahmet Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ahmet Y.’yi silahla yaralayan S.M. ise olay yerinden iki sokak ötede polis ekiplerine teslim oldu. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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