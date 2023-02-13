MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı

2018'deki Masterchef yarışmasının şampiyonu Uğur Kardaş, "Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afganlı biri gelip kolunu kesiyor" iddiasını sosyal medyadan yaymış ve iddiaların asılsız çıkması üzerine gözaltına alınmıştı. Kardaş, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan Kahta Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandı.

Kardaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "İnşaatın altından ceset çıkıyor. Bu cesedi arkaya ayırıyorlar. Gelsin nakil aracı alsın diye. Afganlı biri geliyor bunun kolunu kesiyor altınlarını alıyor.

Emniyette alınan ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen Kardaş, burada yapılan işlemlerinin ardından 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan Kahta Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.