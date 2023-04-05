Massan Parkı çok yakında açılıyor

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçeye çocukların keyifli vakit geçirebileceği 4 bin 60 metrekarelik yeni bir park kazandırılıyor.

Yeşil Vadi projesi çerçevesinde; Massan Parkı’nın 2 bin 250 metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Parka 410 adet ağaç ve 13 bin 500 adet çalı dikildi. Bunun yanı sıra parkta bin 330 metrekare çim yeşil alanı bulunuyor. Parkın yakın zamanda hizmete açılacağını söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Sosyal ve doğal bir mekan olan Massan Parkı’nda çocuklarımız aileleri ile birlikte şehrin ortasında dinlenip, doğayla iç içe olacaklar. Parkımızda çocuk oyunları ve kültürfizik için 330 metrekare epdm döşemeli bir zemin bulunuyor. Burası çocuklarımıza kullanım kolaylığı ve güvenliği sağlayacak. Dinlenme alanlarında ise 270 metrekare traverten gibi doğal döşemeler kullanıldı. Aynı zamanda 6 pergola, 8 bank ve yol kenarı boyunca alanı caddeden ayıran ağaçlarımızı destekleyen 38 saksı yer aldı. Hemşehrilerimiz inanıyorum ki burada çok keyifli zamanlar geçirecekler" dedi.