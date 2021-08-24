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Masko Sanayi Sitesi’nde çöken mağazanın enkazı havadan görüntülendi

İstanbul Başakşehir İkitelli Masko Sanayii sitesi içerisinde çöken tek katlı mağazanın enkazı havadan görüntülendi.

Asayiş 24.08.2021, 17:07
Masko Sanayi Sitesi’nde çöken mağazanın enkazı havadan görüntülendi

İstanbul Başakşehir İkitelli Masko Sanayii sitesi içerisinde çöken tek katlı mağazanın enkazı havadan görüntülendi.

Başakşehir’de bulunan İkitelli Masko Sanayi sitesi içerisinde bulunan tek katlı bir mağazada çökme meydana geldi. Çöken mağazanın bitişiğinde bulunan inşaat kazısının neden olduğu iddia edildi. Dükkanda bulunan çalışanlar çatırdama seslerini duyunca kendini dışarı attı. Çöken dükkanın enkazı havadan görüntülendi.

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