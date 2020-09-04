Maskesiz yolcuyu içeriye almayan şoför: “Kene gibi yapıştı”

Antalya’da maskesiz otobüse binmek isteyen yolcuyu, araç içerisine almayan şoför Hasan Ayyıldız (47), o anları anlattı. Olay anında kırmızı ışıkta olduğunu belirten Ayyıldız, “Kene gibi yapıştı, bırakmadı. İçeri alsaydım daha başka şeyler başıma gelebilirdi” dedi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Yıldız’ın kullandığı 07 AU 0263 plakalı halk otobüsüne, kırmızı ışıkta ismi öğrenilemeyen bir kişi maskesiz binmek istedi. Yıldız, kırmızı ışıkta ve maskesiz yolcu alamayacağını söyleyince, kişi sinirlenerek duruma tepki gösterdi. Aracın camlarını yumruklayan şahıs yine otobüsü alınmayınca bu sefer otobüsün önüne geçip durdu. Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla birlikte ağır bir şekilde otobüsü hareket ederken, şahıs sırtını araca yasladı, sileceklerden tutup araçla birlikte hareket etmeye başladı. Otobüsün hızlanmasının ardından korkan yolcu, sileceği kırarak aracın önünden çekildi.

Tüm bu anlar çevredeki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri güldürdü.

“Kene gibi yapıştı”

Otobüs şoförü Hasan Ayyıldız (47) o anları şu sözlerle anlattı:

“Trafik ışığında beklerken tanımadığım bir şahıs kapıdan binmek istedi. Ben de ona durak harici ve maskesiz alamayacağımı söyledim. Benim tarafıma dolaştı, camı yumruklamaya başladı. Yine alamayacağımı ve gitmesini söyledim. Daha sonra aracın önüne gelip sileceklere hasar vermeye başladı. Sileceklere tutunup aracın önünde duruyordu. Yeşil ışık yandığı için arkadaki araçların beni uyarmalarından dolayı yavaş yavaş hareket ettim. Çekilmesini istedim. İçerideki yolcular da aynı tepkiyi verdi. Ben de mecburen hareket etmek zorundaydım. Kene gibi yapıştı, bırakmadı. Daha sonra biraz hareket edince sağ taraftaki sileceği kopartarak kendisini yol kenarına attı. İçeri alsaydım daha başka şeyler başıma gelebilirdi. Darp olayıyla karşı karşıya kalabilirdim, durak harici yolcu aldığım için ceza da yiyebilirdim."

Ayyıldız, aracına zarar verdiği için şahıs hakkında polise giderek şikayetçi olduğunu belirtti.