banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Salgının kaynağı Çin'in Wuhan kentinde hayat normale döndü
Salgının kaynağı Çin'in Wuhan kentinde hayat normale döndü
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi
BioNTech ve Pfizer’in aşı bilgileri hacklendi

Maskesiz kaval çalıp para topladı, polise cevabı ’pes’ dedirtti

Vaka sayasının her geçen gün arttığı Antalya’da pes dedirten görüntüler kaydedildi. Manavgat ilçesinde köprü üzerinde oturup maskesini çıkartıp kaval çalmaya başlayan yaşlı adam, polis tarafından yakalanınca "Maskeyle nasıl çalayım" cevabını verdi. Eşyaları toplatılıp polis merkezine götürülen adama 390 TL para cezası uygulandı.

Asayiş 10.12.2020, 15:24
3
Maskesiz kaval çalıp para topladı, polise cevabı ’pes’ dedirtti

Vaka sayasının her geçen gün arttığı Antalya’da pes dedirten görüntüler kaydedildi. Manavgat ilçesinde köprü üzerinde oturup maskesini çıkartıp kaval çalmaya başlayan yaşlı adam, polis tarafından yakalanınca "Maskeyle nasıl çalayım" cevabını verdi. Eşyaları toplatılıp polis merkezine götürülen adama 390 TL para cezası uygulandı.

İlginç olay, kalabalığın had safhada olduğu Manavgat Köprüsü üzerinde yaşandı. Köprü üzerinde kaval çalarak şarkı söyleyip para toplayan adam ihbar üzerine polis tarafından yakalandı. Polisi görünce kaval çalmayı bırakan adam, polisin uyarısı üzerine cebinden maskesini çıkardı. Polisin maskesiz sokakta olmanın yasak olduğunu hatırlatması üzerine, "Maskeyle nasıl çalayım" cevabını veren adam, malzemeleri toplatılarak polis merkezine götürüldü. Feyzullah T. isimli adama 390 TL idari para cezası uygulandı.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
17°
parçalı bulutlu