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Maskeli ve eldivenli hırsız kameraya takıldı
BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YAŞANAN HIRSIZLIK OLAYI, GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI. POLİS HER YERDE O ŞAHSI ARIYOR.
Asayiş 26.07.2020, 17:34
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Bursa’da eldivenli maskeli hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Sadaka kutusunu ve cep telefonunu çalan hırsız kayıplara karıştı.
Olay, Mahmudiye Mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde etrafını kontrol ederek gelen zanlı dükkana girdi. Kimsenin olmadığını gören hırsız, iş yeri sahibinin cep telefonu ve sadaka kutusunu alıp kayıplara karıştı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken zanlı, saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı.
İş yeri sahibi Ragip Dursun, "Allah ıslah etsin, inşallah en kısa sürede bulunur gereken cezayı alır" diye konuştu.
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