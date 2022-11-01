Maskeli ve eldivenli cep telefonu hrsızlığı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde maskeli ve eldivenli cep telefonu dükkanına giren M.B. polis tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Lapseki ilçe Emniyet Müdürlüğü, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün faaliyete geçmesiyle insanların uğrak noktası haline gelen ve gelişen ilçede asayiş ve huzurun bozulmaması, hırsızlık olaylarının yaşanmaması için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Gelibolu ilçesinden Lapseki’ye gelen M.B., S.K’ya ait cep telefonu satan işyerine maskeli ve eldivenli olarak girdi. M.B. işyerinden çok sayıda cep telefonu ile elektronik cihazı çaldı. İşyeri sahibi S.K. cep telefonu dükkanında yaşanan hırsızlık olayını Lapseki ilçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler, titiz bir çalışma sürdürerek kamera görüntülerini de izleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren M.B’yi tespit etti.

Polis hırsızlık olayını gerçekleştiren M.B’yi çalıntı motosiklet ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli M.B. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hırsızlık olayını gerçekleştiren M.B’nin hırsızlık anına ait görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde S.K’ya ait cep telefonu dükkanına giren M.B. maskeli ve eldivenli bir şekilde dükkanda masaüstünde duran laptop ve cep telefonunu aldığı görülüyor. Zanlı M.B. görüntülerde ayrıca dükkanda dolapları karıştırdığı ve elektronik çok sayıda cihazı aldığı görülüyor.