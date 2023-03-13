Maskeli şahıstan, güpegündüz 2.5 milyon TL’lik kapkaç

Şırnak’ta maskeli bir şahıs, takip ettiği döviz bürosu işletmecisinden içerisinde para olan poşeti çaldı. Poşetin içinde 2.5 milyon TL olduğu belirtildi.

Şırnak’ta yol boyunca döviz bürosu işletmecisini takip ettikten sonra harekete geçen şüpheli, binaya giriş yaptıkları sırada para poşetini kapıp, kaçtı. Saniyeler içinde poşeti alan adamı fark eden ikili, hızla kaçan kişinin peşine düştü. Kapkaççı kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alınan ifadeler üzerine ekipler güvenlik kameralarını inceledi.

Kapkaç anı güvenlik kamarasına yansırken, olay ile ilgili araştırma yapan polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Döviz bürosu işletmecisi Maruf Budak, arkadaşı ile iş yerini kapatarak, poşet içine doldurduğu dövizle evine doğru yol almaya başladı. Bu sırada şüpheliler, Maruf Budak’ı takibe aldı. Budak, evine girmek üzereyken, şüpheli, içinde 2,5 milyon liralık döviz olan poşeti kapıp, kaçmaya başladı. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini izleyerek, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.