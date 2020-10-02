Maskelerini takmayan turistlere, Rus uyruklu minik Laura’dan ’maske’ dersi

Antalya’da polisin yaptığı maske denetiminde ekiplerin yanına yanaşan 3 yaşındaki Rus uyruklu kızın sözleri, denetimde durdurulan maskesiz turistlere adeta ders verdi. ‘Benim maskem var’ diyen minik kız, polis amcasıyla da yumruk selamı yaptı.

Antalya’da polisin yeni tip korona virüse (Covid-19) yönelik denetimleri kent genelinde yoğun bir şekilde sürüyor. Polis ekipleri özellikle kalabalık alanda maskelerini düzgün takmayanlara uyarılarda bulunurken, maske takmayanlara da cezai işlem uyguluyor. Dün kentin en işlek yaya caddelerinden birisi Kapalıyol’da polis maske denetimi gerçekleştirdi. Maskelerini indirip yürüdükleri sırada içecek ve sigara içenlerin bu ihtiyaçlarını kalabalık ortamda değil, kenara çekilerek karşılaması konusunda uyaran polis ekipleri, düzgün takmayan kişilere de uyarılarda bulundu. Kentte birçok vatandaşın ise maske kuralına uyduğu gözlendi.

Maskesiz turistlere ders verdi

Denetim sırasında ise polisin yanına babasıyla yanaşan 3 yaşındaki Rus uyruklu bir kızın söyledikleri, o sıra maskesiz dolaşan ve denetime takılan yabancı 2 turiste ders verdi. Polis, turistleri maske alıp takması konusunda uyardı. Turistlerin yanında bulunan Türk bir genç ise yakın bölgeden onlar için maske almaya gitti. Tam bu sırada polislere isminin Laura olduğunu söyleyen minik kız, ‘Benim maskem var’ dedi. Ekipleri kendine hayran bırakan minik kız, ardından polis amcasıyla yumruk selamı yaptı.