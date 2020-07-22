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Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşından ’Zeki Müren’ esprisi

KIRIKKALE’DE EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN KORONA VİRÜSÜ MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN YAPILAN DENETİMLERDE MASKESİZ DOLAŞAN BİR GENCE İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI. GENCİN ARKADAŞI DA O SIRADA GÖRÜNTÜ ALAN AJANS MUHABİRİNE, "TV’DE ÇIKACAK MIYIZ? ZEKİ MÜREN’DE BİZİ GÖRECEK Mİ?" DİYEREK ESPRİ YAPTI.

Asayiş 22.07.2020, 17:44
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Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşından ’Zeki Müren’ esprisi

Kırıkkale’de polis, korona virüs denetimi sırasında maskesiz dolaşan gence idari yaptırım uyguladı. Gencin arkadaşı ise o sırada görüntü alan muhabire, "TV’de çıkacak mıyız? Zeki Müren de bizi görecek mi?" diyerek espri yaptı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği “Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler” konulu genelgesi kapsamında başta ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimler yapılıyor. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de kent genelinde denetimlere başladı. Ekipler otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak, vatandaşların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Kentin en yoğun olduğu Zafer Caddesi ile Hüseyin Kahya Parkı’nda denetimlerini sürdüren polis ekipleri, vatandaşlara sık sık sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Maskesiz dolaşanlara ise idari para cezası uygulandı.

"Zeki Müren de bizi görecek mi?"

Cadde üzerinde maskesiz dolaşan bir genç ise, "Ağabey yere düşmüştü, telefoncudan çıktım alacağım şimdi. Hemen eczaneden alacağım. Eczaneden de ilaç alacağım. Telefoncuda iken yere düştü elimdeydi" diyerek polisi dakikalarca ikna etmeye çalıştı fakat cezadan kurtulamadı. Gencin arkadaşı ise o sırada görüntü çeken muhabire, "TV’de çıkacak mıyız? Zeki Müren de bizi görecek mi?" diyerek espri yaptı.

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