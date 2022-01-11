Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisinin çenesini kırdı

Çekya’nın başkenti Prag’da maske takmayan bir kişi, markete girişini engelleyen güvenlik görevlisine yumruk atarak çenesini kırdı.

Çekya’nın başkenti Prag’da arkadaşı ile geldiği bir süpermarkete maskesiz bir şekilde girmek isteyen müşteri, güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı. Uyarılara kulak asmayan şahıs, kendisini uyaran görevliyle tartışmaya başladı. Tansiyon giderek yükselirken, öfkeli adam markete girmesini engelleyen güvenlik görevlisine yumruk attı. Görevli ise saldırıya tekme ve tokatla karşılık verdi. Marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından güvenlik görevlisi aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından çenesinin kırıldığı anlaşılan güvenlik görevlisi ameliyata alındı ve çenesine iki titanyum plaka ile 6 vida takıldığı öğrenildi. Prag polisi ise olay sonrasında kayıplara karşılan saldırganın peşine düşerek saldırganı tanıyanların polisi arayarak bilgi vermelerini istedi.

"Çenesi kırık ve iş göremez raporu var"

Prag Polis Departmanı Sözcüsü Jan Rybansky yaptığı açıklamada, "Görüntülerde ve sorgulamalarda öğrendiğimiz kadarıyla marketin güvenlik görevlisi ve bir şahıs arasında maske tartışması yaşanmış. Sözlü tartışmanın ardından yumruklu ve tekmeli kavga başlamış. Güvenlik görevlisinin görevini yapmaya çalıştığını açık bir şekilde görebiliyoruz. Kendisi başarılı bir ameliyat geçirdi. Maalesef çenesi kırık ve iş göremez raporu var. Saldırganı arıyoruz. Bulduğumuzda kendisini adalet önüne çıkaracağız. Kendisini bulmak için vatandaşlardan yardım istiyoruz" dedi.

Çekya’da korona virüs salgınının başlangıcından bu yana alınan karar doğrultusunda kapalı alanlara ve toplu taşımaya maskesiz giriş yapılamıyor. Bu kurala uymayanlar hakkında toplum sağlığını tehlikeye atmaktan dolayı hapis veya para cezası veriliyor.