Maske takmayıp polise direnen genç kıza hapis istemi

Kadıköy’de maske takmadığı gerekçesiyle polislerle tartışan Rana B. hakkında, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Polis memurları hakkında ise, kendilerine yapılan saldırıyı önlemek amacıyla zor kullanma sınırları içinde müdahalede bulundukları belirtilerek takipsizlik kararı verildi.

Kadıköy’de 19 Ağustos 2020 tarihinde maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polis memurlarıyla tartışan Rana B.(20) ve arkadaşı Zeynep K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Polislere yönelik küfür ve hakaretler etmiş

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, polis memurları olan müştekiler O.N.M. ile B.S.’nin maske denetimi için görevli bulundukları, şüpheli Rana B.’nin maskesini kurallara uygun olarak takmaması nedeniyle polis memuru B.S.’nin Rana B.’yi uyararak maskesini takmasını istediği anlatıldı. Rana B.’nin ilk önce maskesini takmasına rağmen polis memurlarından uzaklaşırken onlara yönelik küfürler ederek hakaret ettiği belirtildi. Bunun üzerine polis memuru B.S.’nin Rana B.’ye ‘neden küfrediyorsun’ dediği, Rana B.’nin toplumsal yaşamda hakaret anlamına gelen orta parmak işareti yaptığı kaydedildi.

Polislere tekme atarak direndiği iddiası

Daha sonra polis memurlarının Rana B. ve Zeynep K.’nın yanına gittiklerinin anlatıldığı iddianamede, Rana B.’den şikayetçi olacaklarını belirterek karakola davet ettikleri, bunun üzerine şüphelinin polis memurlarının görevlerini yapmalarını engelleyecek şekilde tekme atarak ve elini kullanarak cebir sayılan davranışlarda bulunduğu vurgulandı.

“Saldırıyı önlemek amacıyla zor kullanma sınırları içinde müdahalede bulundu”

Diğer şüpheli Zeynep K.’nın da bu sırada polis memurlarına yönelik alenen hakaret içerir sözler söylediği, polis memuru B.S.’nin Rana B.’yi etkisiz hale getirebilmek ve devam etmekte olan saldırıyı önlemek amacıyla zor kullanma sınırları içerisinde müdahalede bulunduğu anlatıldı. İddianamede, her ne kadar şüpheliler atılı suçlamaları kabul etmemişlerse de, polis memurlarının iddialarının tanık beyanlarıyla doğrulandığı, Rana B.’nin tekme atıp elini savurarak polisleri basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtildi.

Polise direnmek ve hakaretten hapisleri istendi

Şüpheli Rana B.’nin zincirleme şekilde “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından 2 yıl 15 günden 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheli Zeynep K.’nın ise "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse, şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

Polis memurlarına takipsizlik

Öte yandan, polis memurları B.S. ve O.N.M. hakkında “görevi kötüye kullanma”, “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması” ve “cinsel saldırı” ve “cinsel taciz” suçlarından takipsizlik kararı verildi. Kararda, Rana B.’nin polis memurlarına şiddet içerir davranışlarda bulunduğu, bunun üzerine polis memurlarının yasal sınırlar içerisinde müştekiye zor kullanarak müdahale ettikleri vurgulandı.

Polis memurlarının görevi başındayken kendilerine yönelik bu tarz saldırılarda devlet otoritesini ve maruz kaldıkları şiddet eylemini de düşünerek somut olaydaki gibi müdahalelerde bulunmalarının zor kullanma yetkisi kapsamında kalacağı kaydedildi. Şüphelilerin üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı, kamu davası açmayı gerektirecek nitelikte ve yeterlilikte somut delil elde edilemediğinden polis memurları hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.