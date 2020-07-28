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Maske takmayı kabul etmeyen şahıslar iş yeri sahibini böyle darp etti

KOCAELİ’NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE MASKE TAKMASI KONUSUNDA KENDİSİNİ UYARAN İŞLETME SAHİBİNE DEMİR ASKI İLE YARALAYAN MÜŞTERİNİN SALDIRMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI. FECİ ŞEKİLDE DARP EDİLEN İŞLETME SAHİBİ İSE O ANLARI ANLATTI.

Asayiş 28.07.2020, 12:47
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Maske takmayı kabul etmeyen şahıslar iş yeri sahibini böyle darp etti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde maske takması konusunda kendisini uyaran işletme sahibini demir askı ile yaralayan müşterinin, saldırma anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Feci şekilde darp edilen işletme sahibi ise o anları anlattı.

Olay öğle saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gölcük’te giyim mağazası işleten Salih Ergün, bayram alışveriş için ailesiyle birlikte mağazaya gelen Yunus E. adlı kişiyi maske takması konusunda uyardı. Yaşanan tartışma sonrasında mağazada elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkaran Yunus E., kendisini maske takması yönünde uyaran işletme sahibi Salih Ergün’e saldırdı. Askı demiri ile başına vurulan Salih Ergün, kanlar içinde yerde kaldı.

İşletme sahibinin yaralandığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işletmeci Salih Ergün, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan saldırgan Yunus E. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Dudağı ve kaşına 4 dikiş atılan işletmeci o anları anlattı

Olayın ardından kaldırıldığı hastanede kaşına ve dudağına atılan 4 dikiş sonrasında tedavisi tamamlan işletme sahibi Ergün ise bugün taburcu edildi. Saldırı anını anlatan Ergün, “Arkadaşlar ailesiyle birlikte mağazamıza alışveriş yapmaya geldiler. Maskeleri takılmamıştı. Personel, bunları maskelerini takmaları hususunda uyardı. Sonra yukarı kasaya çıktılar. Kasada da maske takmadıkları için tekrar uyarıldılar. Uyarı sonrasında elindeki ürünleri kasaya atarak mağazanın ortasında bağırmaya başladı. Biz de bunun devlet kararı olduğunu, mağazada aileler ve çocukların olduğunu açıklayarak maske takılmasının gerekli olduğunu söyledik. Bunun üzerine arkadaş bize saldırmaya başladı. Önce başka bir arkadaşıma saldırmaya başladı. Ben kasadan çıktım, raya girmeye çalıştım bana saldırmaya başladılar. Saldırı sonrasında kaşımda 2 dikiş dudağımda 2 dikiş var. Kendisi hakkında adli işlemleri başlattık. Şikayetçiyiz sonuna kadar.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan işletme sahibi Salih Ergün’ün darp edildiği anlar ise iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kasaya gelen şahıslar işletme personeli ile bir süre tartışıyor. Tartışma anlarında saldırganların ailesi ve iş yerindeki müşteriler ise tedirgin bir şekilde tartışmayı izliyor. Görüntülerin devamında maske takmayı kabul etmeyen şahıslar, işletme personeli ve işletmeci Salih Ergün’e saldırıyor. Saldırıda başına demir askı ile vurulan Ergün yere düşerek kanlar içinde kalıyor.

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