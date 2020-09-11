Maske takmayan yolcuya öyle bir şey yaptı ki...
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ARTIK EV HARİÇ TÜM ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLU HALE GETİRİLDİ. BU KAPSAMINDA BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR. İNEGÖL ALANYURT HATTINDA BİR YOLCU TÜM İKAZLARA RAĞMEN MASKE TAKMAMAKTA ISRAR EDİNCE ŞOFÖR DURUMU POLİS EKİPLERİNE HABER VERDİ. DENETİM YAPAN POLİSLER SÖZ KONUSU ARACI DURDURARAK MASKE TAKMAYAN YOLCU HAKKINDA İŞLEM YAPTI. YOLCU İLE SÜRÜCÜ ARASINDA YAŞANAN KISA SÜRELİ TARTIŞMA İSE POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SON BULDU.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yolcu otobüsünde yaşanan maske tartışmasına polis el attı. Otobüs şoförü tüm ısrarına rağmen maske takmayan yolcuyu polise ihbar etti. Aracı durduran polis, maske takmayan yolcuya ceza kesti.
Edinilen bilgiye göre, ilginç olay İnegöl Alanyurt hattında çalışan bir otobüste yaşandı. Maskesiz yolculuk yapan D.T. isimli kişiyi fark eden otobüs sürücüsü vatandaşı maske takması hususunda uyardı. Ancak tüm tüm ısrarına rağmen D.T. isimli yolcu maske takmayı reddedince, otobüsten inmesini istedi. Ancak D.T. otobüsten inmeyi de kabul etmedi.
Polis kontrol noktasında otobüsü durdurdu
Polisi arayarak ihbarda bulunan otobüs şoförü seyir halindeyken denetim yapan polisleri fark edince otobüsü o noktaya sürdü. Noktaya geldiğinde otobüsün kapılarını kapatıp aşağıya inen şoför polis ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine otobüse giren polisler maske takmayan D.T.’ye ceza kesti.
Hakkında işlem yapılmasına sinirlenen D.T., "Ben 3 lira para verdim. Beni aşağı nasıl indirirsin" diyerek araç sürücüsüyle tartışmaya başladı. Polis müdahale ederek tartışmayı sonlandırdı.
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