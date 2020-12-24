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Maske takmayan şahıs kimlik soran polise bıçak çekti
Hatay’ın İskenderun ilçesinde maske takmayan bir kişi kimlik soran polise bıçak çekti
Asayiş 24.12.2020, 15:51
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde maske takmayan bir kişi kimlik soran polise bıçak çekti
Alınan bilgiye göre, Kaptan Paşa Camisi yanındaki yolda uygulama yapan polis, maskesiz yürüyen kişiyi görünce kimlik sordu. Polise bıçak çeken şüpheli, vatandaşlar ve polisin müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi.Yabancı uyruklu olduğu belirlenen kişi emniyete götürüldü.
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