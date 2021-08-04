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"Maske takın" diyen sağlık çalışanlarına "Rambo" bıçağıyla saldırdılar

Adana’da Aile Sağlığı Merkezine pansuman için gelen kişiler, "maske takın" diye uyaran sağlık çalışanlarına "Rambo" tabir edilen bıçakla saldırdı.

Asayiş 04.08.2021, 14:26
"Maske takın" diyen sağlık çalışanlarına "Rambo" bıçağıyla saldırdılar

Adana’da Aile Sağlığı Merkezine pansuman için gelen kişiler, "maske takın" diye uyaran sağlık çalışanlarına "Rambo" tabir edilen bıçakla saldırdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezine pansuman için gelen iki kişi girişte maske takmaları için ikaz edildi. Bunun üzerine dışardaki 2 arkadaşını da çağıran şahıslar, maske takmayacaklarını söyleyerek “Her istediğimiz yere gireriz, bize kimse karışamaz” diyerek sağlık çalışanlarına küfürler savurmaya başladı.

Saldırganlardan biri 40-45 santim büyüklüğünde “Rambo" bıçağı diye adlandırılan kesici delici alet çıkararak sağlık çalışanlarına saldırdı. Bu sırada misafir olan bir doktor da darp edildi.

Çevredeki esnafın ve hastaların müdahalesi ile saldırganlar geldikleri otomobil ile Aile Sağlığı Merkezinden ayrıldı.

4 şüpheli polis tarafından yakalanarak 100. Yıl Polis Karakoluna götürüldü.
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