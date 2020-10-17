Maske denetiminde soba borulu otomobile ceza
KAHRAMANMARAŞ’TA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN MASKE UYGULAMASINDA DURDURULAN BİR OTOMOBİLE ‘GÖRÜŞÜ ENGELLEYECEK SÜS, AKSESUAR, EŞYA VEYA ÇIKINTILARI OLAN ARAÇLARI ENGELLEMEK’ İHLALİNDEN 288 LİRA CEZA İŞLEM UYGULANDI
Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen maske uygulamasında durdurulan bir otomobile ‘Görüşü engelleyecek süs, aksesuar, eşya veya çıkıntıları olan araçları engellemek’ ihlalinden 288 lira ceza işlem uygulandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş’ın önemli noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında ekipler, vatandaşlara maske, temizlik ve sosyal mesafe konusunda uyarırken, aynı uyarılar trafikteki sürücülere de iletilirken, kural ihlali yapanlara cezai işlemler tatbik edildi.
‘Motor kaputuna boru yaptı’
Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, 46 PD 998 plakalı bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilin motor kaputu üzerinde yer alan borulu ekipman nedeniyle sürücü Ali Köfte’ye, ‘Görüşü engelleyecek süs, aksesuar, eşya veya çıkıntıları olan araçları engellemek’ ihlalinden 288 lira ceza işlem uygulandı. Polis ekiplerinin uyarıları sonrası sürücü Ali Köfte, otomobilindeki borulu ekipmanı bulunduğu yerden çıkardı.
Otomobiline süs olsun diye soba borusu ile ekipman yaptığını söyleyen Ali Köfte, "Bunlar yarış arabalarına takılıyor, motorun daha iyi performans sağlasın diye ve arabanın daha hızlı gitmesi için böyle takıyorlar. Karbüratöre havanın daha iyi gelmesi için böyle süs olsun diye bu parçayı taktım" dedi.
Sürücüye maske takmadığı içinde cezai işlem tatbik edildi.
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