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Martı vuran avcıya 16 bin lira para cezası

MANİSA’DA KAÇAK AVLANARAK MARTI VURDUĞU TESPİT EDİLEN BİR KİŞİYE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MANİSA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 16 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ.

Martı vuran avcıya 16 bin lira para cezası

MANİSA’DA KAÇAK AVLANARAK MARTI VURDUĞU TESPİT EDİLEN BİR KİŞİYE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MANİSA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 16 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ.

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:36
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Martı vuran avcıya 16 bin lira para cezası

Manisa’da kaçak avlanarak martı vurduğu tespit edilen bir kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Müdürlüğü tarafından 16 bin TL para cezası kesildi.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekipleri kaçak avcılara göz açtırmadı. Manisa’nın Yunusemre ilçesi Göksu mevkiinde kaçak av yaptığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ö.H. isimli bir kişinin bölgede kaçak avlandığını tespit eden jandarma ekipleri, Ö.H.’yi 20 martıyla birlikte yakaladı. Ö.H.’ye kaçak avcılık yaptığı, ekosistemde tahribat ve eksiltme meydana getirdiği gerekçesiyle toplam 16 bin 303 lira para cezası ve tazminat bedeli uygulandı.

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