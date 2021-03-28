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Mart ayının sonlarında turistlerin kısıtlamasız deniz keyfi

Antalya’da kısıtlamadan muaf tutulan turistler, Mart ayının son günlerinde denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Asayiş 28.03.2021, 13:59
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Mart ayının sonlarında turistlerin kısıtlamasız deniz keyfi

Antalya’da kısıtlamadan muaf tutulan turistler, Mart ayının son günlerinde denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Turizmin başkenti Antalya’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kentin cadde ve sokakları boşaldı. Kentte hava sıcaklığı 17 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 37, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece ölçüldü. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline geldi. Denize girip bol bol güneşlenen turistler, hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi. Bazı turistler ise boş caddelerde bisiklet sürüp spor yapmayı tercih ederken, bazıları da seyir terasından deniz manzarasını izledi.
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