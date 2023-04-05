Mart ayında terör örgütlerine yönelik 10 bin 802 operasyon

İçişleri Bakanlığı, mart ayında terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 1’i büyük, 36’sı orta çaplı toplam 10 bin 802 operasyonda 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 80 teröristten 9’unun ölü, 9’unun teslim olarak ele geçirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1’inin kırmızı, 1’inin yeşil, 1’inin gri kategoride, 1'inin ise liste dışı kategoride olduğu belirtildi.