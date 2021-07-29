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Marmaris’teki yangın İHA ile görüntülendi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını insansız hava aracı (İHA) ile görüntülendi.

Asayiş 29.07.2021, 19:16
Marmaris’teki yangın İHA ile görüntülendi
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını insansız hava aracı (İHA) ile görüntülendi.

Bugün öğlen saatlerinden itibaren Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi’nde çıkan orman yangını insansız hava aracı tarafından görüntülendi. İHA tarafından çekilen görüntülerde alevlerin etkisi ve dumanlar net olarak görülürken, yangının büyüklüğü ise fark ediliyor. Ayrıca görüntülerde helikopterlerin yangın söndürme çalışmaları da yer aldı.
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