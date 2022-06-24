Marmaris’teki yangın akıllara kundakçılara verilen cezaları getirdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinin farklı noktalarında devam eden orman yangınına ilişkin gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden şüpheli Sacit Ayhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yangınla mücadele sürerken, geçtiğimiz yıllarda orman yangınlarına ilişkin açılan davalar ve kundakçıların aldığı cezalar gündeme geldi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangına ilişkin gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden şüpheli Sacit Ayhan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangınla mücadele devam ederken, geçtiğimiz yıllarda orman yangınlarına ilişkin açılan davalarda kundakçıların aldığı cezalar gündeme geldi.

Pendik’te orman yakan kundakçıya müebbet ve 25 yıl hapis

Terör örgütü PKK adına Pendik’teki Aydos Ormanı’nda 19 Eylül 2019 tarihinde yangın çıkaran tutuklu sanık Yakup Akman, 28 Nisan 2020 tarihinde "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet hapse çarptırılmıştı. Mahkeme ayrıca, sanık hakkında "devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakma" suçundan da 25 yıl hapis cezası vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanık Akman hakkında verilen müebbet ve 25 yıl hapis cezasını onadı.

Heybeliada yangınına 12 yıl hapis

Heybeliada’da 12 Temmuz 2020 tarihinde 61 bin 805 metrekare ormanlık alanı yaktığı gerekçesiyle yargılanan sanık Sedat Demir ise, “kasten orman yakma” suçundan 12 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Ormanları yakan sanıklara verilen cezalara ilişkin açıklama yapan avukat Aydın Mollaoğlu, “Orman yangını çıkarma suçları, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 110. maddesinde düzenlenmiştir. Kanuna göre, taksirle veya kasten işlenebilen orman yangınına neden olmak üzere sınıflandırılmıştır. 20 Haziran günü Marmaris’te meydana gelen ve birçok orman alanının yandığı yangında şüpheli sorgu hakimliği vermiş olduğu ifadesinde, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgedeki arazisini sattığını ve babası tarafından dışlanması nedeniyle yangın bölgesinde üç ayrı sigara izmariti atarak yangın çıkardığını, daha sonra ateşin içine girerek intihar etmek istediğini belirtmiştir. Şüpheli, Orman Kanununun 110. Maddesi gereğince ‘Kasten Orman Yakma’ suçundan tutuklanmıştır” dedi.

Avukat Aydın Mollaoğlu, “Orman Kanununun 110/4 maddesi uyarınca, kasten orman yakan kişinin on yıldan az olmamak üzere hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu maddenin 5. Fıkrası uyarınca; orman yangınının devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde çıkartılması halinde orman yakan kişinin müebbet hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

İnsan kaynaklı olarak suç işleme kastıyla çıkarılan orman yangınlarının önlenebilmesi adına verilen cezaların artırılmasının tek başına bir çözüm olmadığının ve caydırıcılığının bulunmadığının altını çizen avukat Mollaoğlu, “Toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca orman yangını suçlarında infaz rejiminin cezaevinden ayrılma ve denetimli sürelerinin özel ve özen yasalarla düzenlenmesi, diğer suçlardan ayrılması daha doğrudur” şeklinde konuştu.