Marmaris’teki safari faciasında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 gün önce meydana gelen safari kazasında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 gün önce meydana gelen safari kazasında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Geçtiğimiz Çarşamba günü öğleden sonra saat 16.35 sularında safariye çıkan Iraklı turistleri taşıyan cip şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, 5 Irak vatandaşı turist olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5 yaralı da hastanelere sevk edilmişti. Cip şoförü M.A, kaza olduğu anda karşı şeritten gelerek cipten savrulan turistin üzerinden geçerek durabilen araç şoförü A.K.T ve firma sahibi C.A emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kazada olay yerinde hayatını kaybeden turistlerin cenazeleri Yerkesik adli kurumunda bulunurken, yaralanan turistleri hastanelerde tedavisinin devam ettiği, birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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