Marmaris’teki orman yangınında 10 saat geride kaldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde çıkan orman yangınında 10 saat geride kalırken, yangına karadan müdahaleler devam ediyor.

Bugün saat 12.36’da Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde çıkan orman yangınında karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın ara ara şiddetini arttırması ile ilerleyen yangın Balan Dağı’nın sırtlarına ulaştı. Havanın kararması ile birlikte helikopter ve uçakların ara verdiği söndürme çalışmalarında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris Orman Müdürlüğü ekipleri haricinde çevre il ve ilçelerden çok sayıda yangın söndürme ekibi sahada yangın ile mücadele ediyor. Emniyet güçleri ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’na bağlı yangın söndürme araçları da bölgede çalışmalarda görev alıyor. Yalancıboğaz mevkiinin üst tarafında bulunan Balan Dağı’nın sırtlarına çıkan sarp alandaki yangının kara mücadelesinde binin üzerinde personelin görev yaptığı öğrenildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç yangın bölgesindeki söndürme çalışmalarını bizzat takip ediyor.