Marmaris’teki orman yangınına 14 uçak ve 35 helikopter ile havadan müdahale ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Marmaris’teki orman yangınına 14 uçak, 35 helikopter ile havadan müdahale edildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Muğla Marmaris’teki orman yangınına, 14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiparane müdahalenin devam ettiği ifade edildi.