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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz yerin altını ve üstünü arayacağız, madenleri bulacağız ve milletimizin hizmetine sunacağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorumuzun eksiklerinin tamamladıktan sonra orada da harekatlara başlayacağız"
Marmaris’teki orman yangının ardından geriye bu görüntüler kaldı
Marmaris’teki orman yangının ardından geriye bu görüntüler kaldı
Asayiş 27.06.2022, 11:20
Marmaris’teki orman yangının ardından geriye bu görüntüler kaldı