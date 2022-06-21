Marmaris’teki orman yangını rüzgar nedeniyle büyüdü, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekipler ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri ile müdahalede bulundu. Havanın kararması ile birlikte alevlere müdahalenin karadan devam edeceği bilgisi edinildi.

Takviye ekipler yola çıktı

Şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Sık ormanlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunak üzere Denizli, Antalya ve İzmir’den çok sayıda takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.