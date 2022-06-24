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Marmaris’te yürekleri dağlayan kara tablo böyle görüntülendi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce akşam saatlerinde Bördübet koyu 7 adalar mevkiinde başlayan orman yangını sonrası kara tablo havadan Drone ile görüntülendi.

Asayiş 24.06.2022, 20:58
Marmaris’te yürekleri dağlayan kara tablo böyle görüntülendi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce akşam saatlerinde Bördübet koyu 7 adalar mevkiinde başlayan orman yangını sonrası kara tablo havadan Drone ile görüntülendi.

Yaban Hayatı Koruma alanı içinde kalan Bördübet, Hisarönü ve Değirmenyanı’nın yeşil örtüsü adeta kara bir tabloya dönüştü. Başta boz ayı olmak üzere özellikle Karakulak gibi canlıların yaşam alanı yok oldu.

Bölgede kızılçam ormanlarının yanında ilaç ve kozmetik sanayiinde reçinesi kullanılan binlerce Sığla ağacı da yangında yanarak kül oldu.

(HG-BT-Y)

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