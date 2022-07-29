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Marmaris’te yangın...Yıl dönümünde yine orman yangını çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde yerleşim birimlerine yakın bölgede orman yangını başladı.

Asayiş 29.07.2022, 19:41
Marmaris’te yangın...Yıl dönümünde yine orman yangını çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde yerleşim birimlerine yakın bölgede orman yangını başladı.

İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede bulunuyor. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale ediyor.

Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle büyüyen orman yangını yakınında bulunan bir otele sıçradığı ve cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaşın ‘Otelimiz yanıyor’ diyerek ağladığı görüldü.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

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