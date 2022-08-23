banner528

banner549

banner590

banner547

Son Dakika
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı
Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat
Sezonun ilk kuru üzümüne rekor fiyat
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Sıcak hava yerini yağışa bırakıyor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor
Bu meslekte çırak bulmak artık çok zor

Marmaris’te yanan tekne küle döndü

Muğla’nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt sahilinde bot ve teknelere yakıt taşıdığı öğrenilen bir tekne yanarak kül oldu.

Asayiş 23.08.2022, 19:15
Marmaris’te yanan tekne küle döndü

Muğla’nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt sahilinde bot ve teknelere yakıt taşıdığı öğrenilen bir tekne yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karacasöğüt sahilinde bekleyen bir tekneden alevler yükselmeye başladı. Karacasöğüt sahilinden denizdeki bot ve teknelere akaryakıt taşıdığı ileri sürülen teknedeki yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi

Sahilde bağlı olduğu düşünülen teknedeki yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün bölgede konuşlu ekipleri müdahale etti. Orman ekiplerinin müdahalesine rağmen alev alan ahşap tekne tamamen yandı.

Yangın sırasında teknede yakıt tankının bulunmadığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı bulutlu