Marmaris’te uçak ve helikopterlerin art arda sortileri ile yangına müdahale sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda şiddetli rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyen yangına 15 helikopter ve 8 uçak ile müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın şiddeti ile yangın bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangına 15 helikopter ve 8 uçak ile havadan yoğun müdahale sürüyor. Karadan yapılan müdahalelerin yanı sıra hava araçları art arda yaptığı sortiler ile alevlere müdahale ediyor.