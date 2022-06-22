banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat
Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat
Iğdır’da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde
Iğdır’da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde
TOGG, yeni elemanlar arıyor!
TOGG, yeni elemanlar arıyor!
Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor
Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor

Marmaris’te TOMA’lar iş başında

Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını ile mücadeleye, Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) destek veriyor. Bölgeye gönderilen 17 TOMA alevlere müdahale ediyor.

Asayiş 22.06.2022, 17:55
Marmaris’te TOMA’lar iş başında

Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını ile mücadeleye, Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) destek veriyor. Bölgeye gönderilen 17 TOMA alevlere müdahale ediyor.

Marmaris Bördübet Adalar mevkiindeki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangını söndürmek için sadece orman ve itfaiye değil, tüm kurumlar da seferberlik durumuna geçti. Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmalarına, emniyet müdürlükleri bünyesinde görev yapan TOMA’lar da katıldı.

Aydın, Denizli ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve Jandarmaya bağlı 17 TOMA da destek veriyor. Yaklaşık 6 ton su kapasitesine sahip TOMA’lar ormanlık bölgede alevlere su sıkarak, mücadeleye destek veriyor. Bölgeye gelen tankerler ise TOMA’lara su takviyesi yapıyor.

Yorumlar (0)
28°
açık